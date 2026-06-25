l'Adige.it | Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

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Sinner a Wimbledon punta subito al top: l’allenamento con Djokovic

25 giugno 2026
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Polizia arresta i Bonnie and Clyde dei furti di moto di lusso in centro a Milano

26 giugno 2026
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Siae, nel 2025 cresce del 7% la spesa per lo spettacolo e l'intrattenimento

26 giugno 2026
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Sospetto in fuga, un autista di passaggio aiuta la polizia durante un inseguimento nel Regno Unito

26 giugno 2026
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Caldo, al Bioparco di Roma ghiaccioli e piscine per aiutare gli animali

26 giugno 2026
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In Venezuela, il momento in cui il terremoto colpisce El Junquito

26 giugno 2026
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Sanitari e Soccorritori, parte la missione italiana per il Venezuela

26 giugno 2026
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Terremoto in Venezuela: in arrivo gli aiuti da Usa, Messico e Spagna

26 giugno 2026
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San Giuseppe

Il Malybar abbassa la serranda, addio a un pezzo di rione

Ieri l’ultimo giorno di apertura del bar di via Veneto: Michela Cavosi aveva portato avanti l’attività avviata nel 1971 dal padre Adriano

Leonardo Pontalti
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Inclusione

A Castel Belasi torna il GSH Eco Cafè: inclusione, lavoro e sogni che diventano realtà

Claudio Libera
Commercio

Trento, chiude Ortofrutta Andreatta dopo 29 anni: «Costi e tasse troppo pesanti»

Fabio Peterlongo
Solidarietà

Impresa di Loris Puleo: una medaglia d’oro di generosità

L’atleta trentino ha trionfato nel beach volley agli Europei per trapiantati: «La dedico a tutti i donatori

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L’incidente

Scontro frontale tra due auto a Giustino, coinvolti una mamma con un neonato

Due donne di 39 e 26 anni sono rimaste ferite nell’impatto, per fortuna in modo non grave

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Giustizia

Strage di Viareggio, l’ex ad delle Ferrovie Moretti si è costituito in carcere

La Cassazione aveva reso definitiva la condanna a 5 anni: «Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici. Rispetto lo Stato

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Native

“Donne e finanza”: l’evento di Pensplan per promuovere l’educazione finanziaria femminile in regione

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La sostenibilità diventa motore industriale

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Puntare al lavoro, all’informazione e al benessere per costruire il futuro

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Quasi al traguardo, non ancora in vetta

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La sostenibilità diventa motore industriale

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Montagna

Marmolada, il gigante è in agonia: il ghiacciaio arretra di 200 metri in due settimane

Il termometro non scende mai sotto lo zero a 3265 metri. Gli esperti lanciano l'allarme: un effetto domino che minaccia l'ecosistema montano e la gestione delle risorse idriche.

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Furti

Panificio Adria nel mirino a Trento: due colpi in un mese

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Due persone trovate prive di sensi alla seggiovia di Solda

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Festa di San Vigilio, Trento rinnova il legame con il patrono senza la processione

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Poste, Federconsumatori attacca: "Tagli estivi sugli orari, a pagare sono sempre i cittadini"

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Dopo il fascismo e la guerra l’Italia sceglie la Democrazia

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Il modello Trentino sbarca in Brasile: missione della Protezione civile nel Rio Grande do Sul

La delegazione della Provincia è impegnata nello Stato del Rio Grande do Sul per condividere competenze su prevenzione, gestione delle emergenze e ricostruzione

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Caldonazzo, cucina di un locale chiusa dopo i controlli: irregolarità igieniche e bombole Gpl a rischio

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Parcheggio San Lorenzo, Demattè: «Allagamenti e primi segnali di degrado»

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Università di Trento, incendio in un laboratorio: il rapido intervento dei pompieri evita il peggio

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Truffa ai condomini tra l’Alto Adige e la Val di Fassa: sparito un milione di euro

L'ammanco, accumulato nell'arco di circa dieci anni, è emerso dopo le verifiche sui conti condominiali. La donna, una 60enne bolzanina, risulta irreperibile

Aliosha Bona
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Rinascite

Paralimpiadi invernali, lo sport come occasione di riscatto dopo il trauma

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Guardia di Finanza di Trento: 3.400 controlli e oltre 100 evasori scoperti

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Aria condizionata, a Trento torna l'obbligo di tenere chiuse le porte

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Sanità, nuovo record per le consulenze: 1.100 euro l'ora a un primario trentino

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Dalla conferenza in Consiglio provinciale emerge un quadro di preoccupazione condivisa tra categorie economiche, sindacati e consumatori

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