l'Adige.it | Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

Ieri l’ultimo giorno di apertura del bar di via Veneto: Michela Cavosi aveva portato avanti l’attività avviata nel 1971 dal padre Adriano
L’atleta trentino ha trionfato nel beach volley agli Europei per trapiantati: «La dedico a tutti i donatori
Due donne di 39 e 26 anni sono rimaste ferite nell’impatto, per fortuna in modo non grave
La Cassazione aveva reso definitiva la condanna a 5 anni: «Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici. Rispetto lo Stato
Il termometro non scende mai sotto lo zero a 3265 metri. Gli esperti lanciano l'allarme: un effetto domino che minaccia l'ecosistema montano e la gestione delle risorse idriche.
La delegazione della Provincia è impegnata nello Stato del Rio Grande do Sul per condividere competenze su prevenzione, gestione delle emergenze e ricostruzione
L'ammanco, accumulato nell'arco di circa dieci anni, è emerso dopo le verifiche sui conti condominiali. La donna, una 60enne bolzanina, risulta irreperibile
Un'analisi territoriale rivela differenze significative nei tassi di suicidio in Italia, con le regioni settentrionali che mostrano valori più alti rispetto al Sud
Dal 29 giugno al 20 settembre esercizi commerciali, bar e attività aperte al pubblico dovranno evitare di lasciare aperti gli ingressi quando sono in funzione gli impianti di raffrescamento
Proseguono gli interventi sulla rete stradale cittadina. In via Brennero sono partiti i lavori su marciapiede e corsia degli autobus, mentre da sabato entra nella seconda fase il cantiere di via della Cervara
La ex dirigente provinciale, già alla guida della Centrale unica dell'emergenza, sarebbe la candidata scelta per dirigere la struttura Santa Croce
Dalla conferenza in Consiglio provinciale emerge un quadro di preoccupazione condivisa tra categorie economiche, sindacati e consumatori
"Non ho nessuna fiducia in questo sistema a cui non credo più, ora la mia priorità è la famiglia"