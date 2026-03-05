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Cade sulla pista da sci e perde conoscenza, salvato dai poliziotti

Incidente per un turista austriaco ad Arabba, ricoverato a Trento

Cade sulla pista da sci e perde conoscenza, salvato dai poliziotti
Cade sulla pista da sci e perde conoscenza, salvato dai poliziotti
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Sommozzatori dei Vigili del fuoco si addestrano nel lago di Fedaia: immersione in acque gelide ad alta quota

5 marzo 2026
Sommozzatori dei Vigili del fuoco si addestrano nel lago di Fedaia: immersione in acque gelide ad alta quota
Sommozzatori dei Vigili del fuoco si addestrano nel lago di Fedaia: immersione in acque gelide ad alta quota
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Commesso urla “free Palestine” ad alcuni tifosi israeliani nello store olimpico, polemiche

15 febbraio 2026
Commesso urla “free Palestine” ad alcuni tifosi israeliani nello store olimpico, polemiche
Commesso urla “free Palestine” ad alcuni tifosi israeliani nello store olimpico, polemiche
Dolomiti

Biglietto dell’autobus rincarato per le Olimpiadi: 11enne lasciato a piedi deve camminare al gelo per 6 km

29 gennaio 2026
Biglietto dell’autobus rincarato per le Olimpiadi: 11enne lasciato a piedi deve camminare al gelo per 6 km
Biglietto dell’autobus rincarato per le Olimpiadi: 11enne lasciato a piedi deve camminare al gelo per 6 km
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L'aurora boreale colora di rosso il cielo sulle Dolomiti

12 gennaio 2026
L'aurora boreale colora di rosso il cielo sulle Dolomiti
L'aurora boreale colora di rosso il cielo sulle Dolomiti
Dolomiti

Il cane smarrito vaga da solo al gelo sulle piste

7 gennaio 2026
Il cane smarrito vaga da solo al gelo sulle piste
Il cane smarrito vaga da solo al gelo sulle piste
Dolomiti

Travolto da una valanga: perde la vita uno scialpinista

2 gennaio 2026
Travolto da una valanga: perde la vita uno scialpinista
Travolto da una valanga: perde la vita uno scialpinista
Dolomiti

Scontro tra un furgone e un camion nella galleria Pulz, un ferito

3 dicembre 2025
Scontro tra un furgone e un camion nella galleria Pulz, un ferito
Scontro tra un furgone e un camion nella galleria Pulz, un ferito
Dolomiti

Feltre: dimessa dall’ ospedale, bimba di 2 anni muore dopo poche ore

18 novembre 2025
Feltre: dimessa dall’ ospedale, bimba di 2 anni muore dopo poche ore
Feltre: dimessa dall’ ospedale, bimba di 2 anni muore dopo poche ore
Dolomiti

A novembre torna l'ECOdolomitesGT: sulle Dolomiti la gara di regolarità per auto elettriche

24 ottobre 2025
A novembre torna l'ECOdolomitesGT: sulle Dolomiti la gara di regolarità per auto elettriche
A novembre torna l'ECOdolomitesGT: sulle Dolomiti la gara di regolarità per auto elettriche
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