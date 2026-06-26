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Territori

L’incidente

Scontro frontale tra due auto a Giustino, coinvolti una mamma con un neonato

Due donne di 39 e 26 anni sono rimaste ferite nell’impatto, per fortuna in modo non grave

Scontro frontale tra due auto a Giustino, coinvolti una mamma con un neonato
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San Giuseppe

Il Malybar abbassa la serranda, addio a un pezzo di rione

Leonardo Pontalti
26 giugno 2026
Il Malybar abbassa la serranda, addio a un pezzo di rione
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Il caso

Caldonazzo, cucina di un locale chiusa dopo i controlli: irregolarità igieniche e bombole Gpl a rischio

26 giugno 2026
Caldonazzo, cucina di un locale chiusa dopo i controlli: irregolarità igieniche e bombole Gpl a rischio
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Inclusione

A Castel Belasi torna il GSH Eco Cafè: inclusione, lavoro e sogni che diventano realtà

Claudio Libera
26 giugno 2026
A Castel Belasi torna il GSH Eco Cafè: inclusione, lavoro e sogni che diventano realtà
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La denuncia

Parcheggio San Lorenzo, Demattè: «Allagamenti e primi segnali di degrado»

26 giugno 2026
Parcheggio San Lorenzo, Demattè: «Allagamenti e primi segnali di degrado»
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Furti

Panificio Adria nel mirino a Trento: due colpi in un mese

26 giugno 2026
Panificio Adria nel mirino a Trento: due colpi in un mese
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L’allarme

Università di Trento, incendio in un laboratorio: il rapido intervento dei pompieri evita il peggio

26 giugno 2026
Università di Trento, incendio in un laboratorio: il rapido intervento dei pompieri evita il peggio
Università di Trento, incendio in un laboratorio: il rapido intervento dei pompieri evita il peggio
Rinascite

Paralimpiadi invernali, lo sport come occasione di riscatto dopo il trauma

Claudio Libera
25 giugno 2026
Paralimpiadi invernali, lo sport come occasione di riscatto dopo il trauma
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Stupefacenti

Rovereto, arrestata una 26enne con oltre 24 grammi di cocaina e bilancino

25 giugno 2026
Rovereto, arrestata una 26enne con oltre 24 grammi di cocaina e bilancino
Rovereto, arrestata una 26enne con oltre 24 grammi di cocaina e bilancino
L’intervento

Mezzolombardo, brillati gli ordigni bellici: operazione conclusa in sicurezza

25 giugno 2026
Mezzolombardo, brillati gli ordigni bellici: operazione conclusa in sicurezza
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