Milano, treno deragliato: il video del convoglio rovesciato sui binari

Un treno è deragliato dopo le 12 di oggi a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in Brianza. Il treno di Trenord è della linea Milano-Lecco. Sono "lievemente contusi" i due macchinisti e il passeggero che erano a bordo: è quanto comunica Trenord, precisando che "tre carrozze del convoglio sono deragliate su un binario tronco". Sul posto si vede come il treno, uscendo dai binari, abbia abbattuto il muro di cinta della stazione. Tanto spavento per gli abitanti e gli addetti dello studio medico adiacente al luogo del disastro. "Abbiamo sentito un boato e siamo usciti subito, pensavamo a un terremoto - racconta una dottoressa - per fortuna nessuno pare si sia fatto male".