CR7 campione anche sott’acqua: «Chiamatemi Nettuno»

Cristiano Ronaldo, si sa, non conosce mezze misure e non scende a compromessi. Dentro e fuori dal campo da gioco. Così anche in vacanza ama mettersi alla prova, e lo ha fatto pure sott’acqua, postando su Instagram il video della sua ultima “impresa”: una immersione a Ferragosto. «Questa mattina – ha scritto nel post - mi sono svegliato e mi sono chiesto ‘Cosa succede in fondo al mare’? Chiamatemi Nettuno». Nelle immagini, il campione portoghese si immerge seguendo una fune fino al fondo di una insenatura, dopo essersi tuffato dal suo yacht, e scende fino a 14 metri di profondità. Uno sforzo non per tutti, come lo stesso CR7 implicitamente sottolinea commentando: per favore, non imitatemi!