Bisarca distrutta dalle fiamme in autostrada

Grande paura sull’autostrada A1, ieri, nel tratto tra santa Maria Capua Vetere e Capua, in direzione di Roma. Poco prima di mezzogiorno, una bisarca si è incendiata. L’autista ha avuto il sangue freddo di fermare il pesante mezzo quando ha notato del fumo in cabina: ha fatto appena in tempo a scendere che la bisarca è stata completamente avvolta dalle fiamme, andando distrutta. Ha anche cercato di spegnere l’incendio con l’estintore che aveva a bordo, ma inutilmente. C’è voluto il lavoro di diverse squadre di vigili del fuoco per avere ragione delle fiamme. Pesanti, ovviamente, le conseguenze sul traffico, con code di diversi chilometri.