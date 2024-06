Finti carabinieri al telefono: non si fermano in Trentino di truffare gli anziani

CIVEZZANO. Nuovi tentativi di truffa nella zona di Civezzano. Questa volta, l'idea escogitata dai truffatori che tentano di estorcere soldi ai loro interlocutori via telefono, è quella di spacciarsi per tutori dell'ordine e della legalità che farebbero capo ai carabinieri della stazione locale. Comunicazioni doppiamente ignobili e truffaldine, proprio perché entrano come un uragano a sconvolgere chi ascolta.

I malfattori, riferisce chi ha ricevuto queste telefonate, usando l'ormai noto trucchetto dell'incidente o di altri problemi occorsi a congiunti, cercano di spillare più denari possibili ai malcapitati. Insistentemente provocatori, dicono poi appunto di essere agenti dell'Arma dei carabinieri di Civezzano o di agire per loro conto, proponendo appuntamenti per avere soldi in contanti, proprio per risolvere problemi di parenti o amici, coinvolti in presunti incidenti.

Siano le vittime persone adulte o più anziane, l'invito pressante è quello di non rispondere a queste disgustose chiamate o di segnalarle prontamente alle forze dell'ordine, dando le più precise indicazioni possibili sul contenuto delle conversazioni, in modo da aiutare i carabinieri a trovare i responsabili.