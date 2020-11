Intervento alle 6.30 di ieri mattina per i vigili del fuoco volontari di Ospedaletto e Grigno: un tir che viaggiava sulla statale della Valsugana verso Padova è stato avvolto dalle fiamme lungo la retta. L’autista si è fermato non appena ha visto il fumo e si è messo in salvo.

L’incendio sarebbe partito da un guasto all’impianto frenante. In breve il fuoco ha avvolto tutto il cassone ed ha divorato il telone.

Duro lavoro per i vigili del fuoco, che hanno dovuto intervenire con l'autorespiratore per avvicinarsi al mezzo, in una nuvola di fumo acre.

Spente le fiamme, il traffico è stato fatto procedere su una sola corsia.