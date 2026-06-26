Business Wire

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Il mercato degli incentivi supererà gli 80 miliardi di USD entro il decennio del 2030 - IMA lancia gli strumenti per consentire al settore di restare al passo

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Dreamstime aggiunge altre dieci versioni linguistiche, raggiungendo un totale di 23

14 luglio 2027
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Bimiralisib, un inibitore topico PI3K/mTOR, dimostra un tasso di clearance del 92% e un'ottima tollerabilità in uno studio proof-of-concept sulla cheratosi attinica

7 dicembre 2026
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I-Pulse firma un accordo definitivo con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per destinare 250 milioni di dollari alla ricerca e allo sviluppo nel settore CHIPS

26 giugno 2026
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ISC 2026: KAYTUS presenta un'infrastruttura AI su scala gigawatt e la gestione intelligente per promuovere il futuro dell'AI in Europa

26 giugno 2026
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SUTEL implementa la piattaforma Tecnotree per modernizzare la registrazione di dispositivi mobili prepagati e rafforzare la sicurezza e la fiducia in ambito digitale in Costa Rica

26 giugno 2026
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ExaGrid vince 4 premi nel settore agli Storage Awards

26 giugno 2026
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Quorum Software rileva Streamba per estendere la leadership come piattaforma AI per la catena del valore energetico

26 giugno 2026
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Copeland pubblica il rapporto sull'impatto globale dell'anno fiscale 2025, evidenziando l'efficienza energetica, la sicurezza e il progresso delle innovazioni

26 giugno 2026
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Quectel amplia il portafoglio di antenne combinate con solide soluzioni multirete destinate alle implementazioni IoT difficili

26 giugno 2026
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