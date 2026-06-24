Si prevede che la spesa complessiva delle aziende per programmi di fidelizzazione, premi per i dipendenti e incentivi ai canali di distribuzione supererà gli 80 miliardi di dollari entro il decennio del 2030 , e pertanto il settore degli incentivi si sta avviando verso un periodo di rapido ampliamento e di pressione strategica.

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In risposta, l' Incentive Marketing Association (IMA) ha lanciato una nuova serie di risorse pensate per aiutare i professionisti degli incentivi a orientarsi in un ambiente che sta diventando sempre più specializzato, frammentato e centrale per le prestazioni aziendali.

"Non si tratta solamente di maggiori importi di denaro in entrata, ma di maggiore complessità", ha affermato Vince Chiofolo, Presidente dell'associazione Incentive & Engagement Solution Providers (IESP) .

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