Resurgens Technology Partners (“Resurgens”), azienda di private equity specializzata in software, oggi ha annunciato la sua collaborazione con Qarma, un fornitore leader globale di software basato sull'AI per garantire la qualità e la conformità destinato ai marchi, ai rivenditori al dettaglio e ai produttori che gestiscono complesse catene di approvvigionamento internazionali. Qarma ha messo a punto una piattaforma che abbina la qualità e la conformità delle best practice e l'esecuzione pratica dove è più importante, ossia nello stabilimento. Qarma continuerà ad essere diretta dai suoi cofondatori, l'AD Jacob Nedergaard e il CTO Søren Mønsted.

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