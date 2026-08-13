Vantage Data Centers, un fornitore leader globale di campus hyperscale di data center, e Nebius (Nasdaq: NBIS), l'azienda di cloud di intelligenza artificiale, oggi hanno annunciato un accordo per la realizzazione di un'infrastruttura di AI ad alta densità alimentata da NVIDIA presso il CWL1 campus di Vantage a Newport, in Galles. L'installazione rappresenta il primo impegno di capacità commerciale annunciato nella South Wales AI Growth Zone (Area di crescita dell'AI nel Galles meridionale) e supporterà la crescente domanda nel Regno Unito di capacità di calcolo dell'AI a livello nazionale.

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CWL13 data center at Vantage’s Newport, Wales, campus.

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