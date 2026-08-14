Suzano , il produttore di polpa di legno più grande al mondo, annuncia i propri risultati economici del secondo trimestre 2026 (2Q26), registrando prezzi più alti, maggiori volumi e miglioramenti dell'EBITDA rettificato e della generazione di flussi di cassa operativi rispetto al trimestre precedente. I risultati trimestrali riflettono la competitività e la resilienza delle operazioni di Suzano in un trimestre segnato da venti contrari sul fronte dei cambi e pressioni sui costi dei fattori di produzione, guidati dall'aumento dei prezzi del petrolio che incide su tutto il settore.

Suzano ha venduto complessivamente 3,3 milioni di tonnellate di polpa di legno e carta nel secondo trimestre 2026, di cui 2,9 milioni di tonnellate di polpa di legno e 406mila tonnellate di carta nei segmenti degli imballaggi, della stampa e della carta da scrittura, dei prodotti speciali e della carta fine.

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Hawthorn Advisors

Jamie Plotnek

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