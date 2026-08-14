CFO Worx oggi ha annunciato di essere stata classificata al 448esimo posto nel 2026 Inc. 5000 list , l'elenco annuale delle aziende private in più rapida crescita in America. L'elenco è la classifica più prestigiosa delle aziende indipendenti e imprenditoriali di maggiore successo della nazione, riconoscendo le aziende che hanno ottenuto una crescita straordinaria promuovendo al contempo l'innovazione, creando posti di lavoro e plasmando il futuro dell'economia. Le aziende riconosciute in passato comprendono Microsoft, Meta, Chobani, Oracle e Patagonia.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260813935816/it/

Brian Alvarez, CEO of CFO Worx

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260813935816/it/

info@cfoworx.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire