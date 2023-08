Circonvallazione ferroviaria, Rfi: “Procede tutto a pieno ritmo, ecco cosa faremo nei prossimi giorni”

TRENTO. “Continuano a pieno ritmo le attività nel cantiere della Circonvallazione ferroviaria di Trento e sono programmati per i prossimi giorni una serie di interventi strategici per l’opera, come il completamento della variante della linea Trento-Malè. In particolare, il Consorzio Tridentum eseguirà lavori di costruzione del binario, mentre Trentino Trasporti realizzerà gli impianti tecnologici. Nello stesso periodo, inoltre, andranno avanti i lavori di demolizione degli edifici lato est di via Brennero e la pulizia della vegetazione del costone roccioso in prossimità del condominio Le Fornaci”. A dirlo è Giacomo Pagone dirigente di Rfi.







































Bypass ferroviario, ecco come avanza il cantiere in via Brennero: le immagini dall'alto Ecco alcune immagini scattate sabato 8 luglio, dell'avanzamento del cantiere preparatorio per il bypass ferroviario a Trento. Siamo in via Brennero, all'imbocco delle due gallerie che in futuro porteranno i treni merci sotto la Marzola, per rispuntare a sud di Mattarello

“In parallelo – prosegue – si stanno mettendo a punto i piani di indagine ambientale relativi all'area sottoposta a sequestro da parte della Procura della Repubblica, definiti la scorsa settimana con Appa, che dovrebbero essere avviati a partire da settembre. La Circonvallazione di Trento rappresenta un tassello chiave per il completamento di uno degli assi ferroviari strategici della rete italiana ed europea e un’opportunità per abilitare un nuovo scenario di rigenerazione urbana grazie ai diversi interventi previsti per il futuro della Città di Trento. Il progetto è finalizzato a incentivare lo shift modale su ferro del trasporto merci, anche in vista della crescita dei flussi nei prossimi anni con l’attivazione del Tunnel Ferroviario del Brennero”.