A Spasso con le infradito o in spiaggia sotto il sole: una domenica estiva sul lago. E al rientro lunghe code verso l'A22

ALTO GARDA. Sembra l’ultimo giorno d’estate, un 20 settembre di quelli balneari a caotici nel Garda trentino, e invece è l’ultimo giorno di ottobre.

L’azione ben combinata della tradizionale «Estate di San Martino» e dell’anticiclone di Halloween ha regalato a tutto il nord Italia temperature decisamente anomale, con l’effetto di prolungare ancora un’estate turistica che sulla sponda trentina del Grande lago sembra non voler finire mai.

Se negli altri centri del nostro Trentino le belle temperature hanno portato la gente fuori porta, qui da noi l’hanno portata direttamente in acqua.

[le code al rientro da Riva del Garda domenica sera]

Dolcetto o bagnetto verrebbe da dire vista la giornata che si celebra oggi. Ma i turisti nordici non hanno bisogno di scherzetti: il bagno lo hanno fatto davvero, e in tanti, in questo fine settimana. E non sono eccessi: bastava girare all’ora di pranzo in centro a Riva per vedere centinaia di persone a spasso in abiti estivi.

