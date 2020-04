Il video è stato caricato da Claudio Mandelli, e mostra un automobilista che insegue un orso sulla strada di Nago Torbole; e quando il povero plantigrado prova a deviare, infilandosi in una stradina, l'automobilista lo insegue fin quasi a investirlo, rischiando di prenderlo sotto. Il video è un documento che pubblichiamo perché fa vedere benissimo quell oche NON si deve fare quando si incontra un orso. L'animale viene messo sotto stress, e diventa un rischio per chi lo incontra e ovviamente si mette in pericolo anche la sua incolumità.

ECCO IL VIDEO