Un carabiniere di 24 anni, della stazione di Andalo, è stato aggredito questa notte da un orso nella zona del laghetto, vicino al campo sportivo all'ingresso del paese.poco dopo le 23,30 Il militare era in borghese e stava facendo una passeggiata con un'altra persona, e si sarebbe trovato l'orso addosso all'improvviso. La zona è molto frequentata dai turisti e a cinquanta metri c'è un campeggio, in questi giorni affollato di visitatori. Evl'orso è stato catturato poche ore dopo, con una dose di sonnifero:

Il carabiniere si trovava all'inizio della passeggiata lungolago, a pochi metri dal parcheggio, quando ha sentito dei rumori provenienti dal bosco.

"Si è trattato di una aggressione improvvisa" ci spiega il sindaco di Andalo, Alberto Perli. "Sono stato avvertito a mezzanotte, e mi sono recato subito sul posto dove ho potuto parlare con il militare ferito. Per fortuna non è grave, è stato soccorso sul posto ed avviato in ospedale in ambulanza, ma è pieno ferite dalla testa ai piedi".

Per il sindaco "si tratta dell'orso ben conosciuto in queste zone, che spesso circola nelle vicinanze del paese, così come in altri centri abitati. E' intervenuta la squadra specializzata dei Forestali da Trento, se ne sono occupati loro".

Immediati i soccorsi: sul posto, oltre ai colleghi delle altre stazioni della Paganella, anche due ambulanze, i vigili del fuoco, la polizia locale.

Sul posto la squadra della Forestale, che intorno alle 5,30 di notte ha individuato l'orso, che è stato narcotizzato sparandogli una siringa di sonnifero: è stato trasportato nella notte al recinto del Castreller a Trento.

Il militare è stato medicato sul posto, trasportato nella notte all'ospedale Santa Chiara di Trento in gravi condizioni. Non è in pewricolo di vita, ma ha ferite su tutto il corpo, graffi a braccia e gambe.

Si tratta dello stesso orso che da mesi "passeggiava" nelle vie dei paesi, e che quasi ogni notte si avvicina ai centri abitati. Un giovane maschio per il quale la Provincia aveva già annunciato un piano di "osservazione speciale".

