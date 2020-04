Un orso a spasso per Molveno grazie all'isolamento, tutto deserto e gli animali ne approfittano - VIDEO

Ler strade deserte, l'uomo che non c'è più, il traffico ridotto a zero: abbiamo visto in questi giorni come la fauna si riappropria delle città e delle strade. E stanotte è stato un orso a riprendersi le vie centrali di Molveno, passeggiando indisturbato. L'orso è arrivato dal corso principale, poi ha svoltato nel parcheggio, forse attratto dall'odore di un cassonetto, ed è scompoarso nell'oscurità. guarda l'eccezionale VIDEO

GUARDA IL VIDEO DELL'ORSO IN GIRO PER MOLVENO