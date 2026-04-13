STORO. Phoenix, nella tradizione, è la creatura che arde e rinasce, simbolo universale di resistenza. Un'immagine potente, scelta non a caso da Andrea Simoni, classe 1997 di Storo, per la sua compagna di vita a quattro zampe: un nome che racconta la sua rinascita personale dopo un periodo difficile e la missione affidata al cane, affrontare le sfide del soccorso per salvare vite.



La loro unità cinofila ha ottenuto il brevetto BE, entrando negli interventi in valanga e nella turnazione delle basi di elisoccorso: una prima volta per la stazione del Soccorso Alpino della Valle del Chiese, dove Simoni presta servizio. Un percorso scandito da un solo obiettivo: «Poter fare la differenza in situazioni di pericolo, emergenza e difficoltà».



L'avventura nel soccorso inizia nel 2021. «Ho superato le selezioni estive e invernali per entrare nel Soccorso Alpino- spiega- e nell'anno successivo ho concluso il ciclo formativo». L'interesse per la cinofilia nasce quasi per caso: «Mi è capitato di lavorare con Alessandro Berti di Storo, cinofilo della Guardia di Finanza. Lì ho compreso l'importanza di un cane negli interventi e anche la rarità di questo servizio».



Da qui l'avvicinamento al Gruppo tecnico Unità Cinofila del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, partecipando a due giorni e mezzo di esercitazioni mensili senza cane. «Prima deve essere pronto il conduttore. Io ho ricevuto il via libera a giugno 2024. Dopo tre giorni mi hanno chiamato: c'era un cucciolo con i requisiti necessari». Simoni sceglie un pastore tedesco grigione e si reca fino a Marostica per incontrare la cucciola. «Deve essere energica, non paurosa, con una certa tempra. Ti viene proposta, ma poi deve piacerti».



Phoenix entra nella sua vita. Inizia così un cammino complesso e affascinante: «Devi dedicarle molti momenti. Giochi, esercizi olfattivi, movimentazione su bancali, sotto e sopra i teli, comandi e premi. Non nascondo le difficoltà: il rapporto deve trovare vie alternative al linguaggio verbale». Fondamentale il supporto dei suoi istruttori, Federica ed Erick. «Una volta trovato l'equilibrio ci si diverte: con Phoenix ho un'alchimia spettacolare».



L'impegno va oltre l'intervento. «Il cane è mio, ma al servizio del soccorso. Non è come lo zaino che a casa appoggi lì: richiede spazio, tempo, cure». Il percorso formativo è rigoroso: fino ai 20 mesi nessun cane può essere operativo. Servono i brevetti: classe A estivo e invernale, poi la classe B per la piena operatività. Simoni e Phoenix ottengono il brevetto BE a marzo a Cortina insieme a Giulia con Kali della Val di Fassa.



«A fine maggio mi attende la parte relativa alla superficie: in Trentino serve la bivalenza». Come si concilia il tutto? «Ho avuto la fortuna di cambiare lavoro. Il mio attuale datore ha compreso l'importanza di ciò che sto facendo ed è sempre stato disponibile anche quando devo assentarmi con i Vigili del Fuoco, di cui faccio parte».



Non è mancato il sostegno della famiglia e della stazione della Valle del Chiese, guidata da Jeremy Faccini. Simoni guarda già avanti: inizierà il corso per diventare tecnico forre negli interventi legati al canyoning. Il traguardo raggiunto con la sua cucciola ha un grande valore: «Una soddisfazione immensa, sono cambiato molto. Un pallino che ho sempre avuto è lavorare sugli elicotteri e ora che farò la turnazione alla base di elisoccorso del Nucleo di Trento potrò imparare e fare esperienza: c'è un'ampia équipe di professionisti con cui confrontarsi». Insomma, per Andrea e la sua Phoenix il soccorso è una vocazione, significa esserci quando conta, affrontare il rischio per offrire possibilità.