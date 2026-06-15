VAL DI FASSA. Intervento di soccorso nella serata nella tardissima serata di ieri, 14 giugno, sulla Seconda Torre del Sella, dove una cordata composta da tre scalatori è rimasta bloccata lungo la via Kasnapoff. L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato poco dopo le 21 dagli stessi alpinisti, un uomo e due donne di Padova e provincia, nati tra il 1997 e il 1998. Il gruppo si trovava a circa cinquanta metri dall'uscita della via, ma il sopraggiungere dell'oscurità, dopo un ritardo accumulato durante la salita, aveva reso impossibile proseguire in sicurezza.

La Centrale Unica di Emergenza ha attivato l'elicottero e i soccorritori della Stazione Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. A bordo del velivolo è stato imbarcato un secondo tecnico di elisoccorso, che ha raggiunto rapidamente la parete.

Una volta individuata la cordata, i due tecnici sono stati verricellati fino alla sosta dove i tre scalatori erano assicurati. Gli alpinisti sono stati recuperati con due successive operazioni al verricello e trasportati a Canazei, dove hanno potuto raggiungere la propria auto. Nessuno dei tre ha riportato conseguenze fisiche e non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.