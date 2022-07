Marmolada: rinvenuti nuovi reperti in quota. Domani e venerdì operazioni con i droni

TRENTO. La squadra interforze che questa mattina si è recata sull'area della Marmolada interessata dal disastro di domenica 3 luglio ha rinvenuto e recuperato nuovi reperti. Le operazioni - si apprende - hanno visto impegnati dieci operatori del corpo dei vigili del fuoco volontari di Canazei, Soccorso alpino del Trentino, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, con l'ausilio di due unità cinofile.



Il gruppo di coordinamento tecnico della Protezione civile ha deciso che nelle giornate di domani, giovedì 14 luglio, e dopodomani, venerdì 15 luglio, le operazioni con i droni saranno effettuate dal corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico.



Come si affronta un ghiacciaio? Dall'attrezzatura alle conoscenze: i consigli del Soccorso alpino I vertici del Soccorso Alpino dell'Alto Adige ribadiscono che i pericoli sono sempre in agguato. Fondamentale è affidarsi all'esperienza di professionisti e valutare costantemente, ora dopo ora, l'evolversi delle condizioni meteo e della neve. Se il rischio diventa evidente, importante è avere la lucidità e freddezza di rinunciare e tornare a valle.



Sono intanto stati dimessi due dei quattro feriti veneti ricoverati all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito al disastro della Marmolada del 3 luglio scorso. Altre due persone sono ancora ricoverate, ma sono in fase di miglioramento.