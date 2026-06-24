Caterina Cropelli, la felicità è un’attitudine nel nuovo singolo estivo “Palo santo”

Esce giovedì 25 giugno “Palo santo”, il nuovo brano di Caterina Cropelli. In questa occasione la cantautrice trentina annuncia anche le prime date del suo tour estivo
Lo spettacolo alterna narrazione e musica dal vivo, cercando un linguaggio capace di coinvolgere pubblici diversi e di creare uno spazio condiviso di ascolto ed emozione
Il noto musicista della scena jazz e rock regionale lancia la novità con i figli Francesco e Stefano, entrambi polistrumentisti, esplorando diversi territori sonori
L'artista trentino: "Questo brano è come una sorta di ariete che sfonda le mura sonore"