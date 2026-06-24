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Fabio De Santi
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Scrive da oltre vent'anni di musica, spettacoli e cultura per l'Adige. "Fedele alla linea anche se la linea non c'è" per dirla alla Cccp, ama le malinconie della new wave e del post punk oltre ad avere un debole per le pagine di Vonnegut, Dagerman, Celine e Bukowski.
Blog'n'roll

Caterina Cropelli, la felicità è un’attitudine nel nuovo singolo estivo “Palo santo”

Esce giovedì 25 giugno “Palo santo”, il nuovo brano di Caterina Cropelli. In questa occasione la cantautrice trentina annuncia anche le prime date del suo tour estivo

Fabio De Santi
24 giugno 2026
Caterina Cropelli, la felicità è un’attitudine nel nuovo singolo estivo “Palo santo”
Caterina Cropelli, la felicità è un’attitudine nel nuovo singolo estivo “Palo santo”
Musica

Giovanni Dallapè, il cantautore di Trento lancia il suo nuovo Ep con lo spettacolo "I numeri di Gioele" con la prima il 5 giugno nella Piazza di Piedicastello

Lo spettacolo alterna narrazione e musica dal vivo, cercando un linguaggio capace di coinvolgere pubblici diversi e di creare uno spazio condiviso di ascolto ed emozione

Fabio De Santi
5 giugno 2026
Blog'n'roll / La novità

Il nuovo progetto di Riccardo Gobbo sotto la sigla di S.R.F nelle note del disco "The flame is burning"

Il noto musicista della scena jazz e rock regionale lancia la novità con i figli Francesco e Stefano, entrambi polistrumentisti, esplorando diversi territori sonori

Fabio De Santi
22 novembre 2022
Il nuovo progetto di Riccardo Gobbo sotto la sigla di S.R.F nelle note del disco \"The flame is burning\"
Il nuovo progetto di Riccardo Gobbo sotto la sigla di S.R.F nelle note del disco \"The flame is burning\"
Musica / La novità

"Columbine": una raffica di rime rap che anticipa il nuovo album di Drimer

L'artista trentino: "Questo brano è come una sorta di ariete che sfonda le mura sonore"

Fabio De Santi
18 marzo 2021
\"Columbine\": una raffica di rime rap che anticipa il nuovo album di Drimer
\"Columbine\": una raffica di rime rap che anticipa il nuovo album di Drimer
Blog'n'roll

Il ritorno del combat folk dei Tupamaros: in arrivo un nuovo album legato ad una campagna di crowdfunding

Fabio De Santi
1 marzo 2021
Il ritorno del combat folk dei Tupamaros: in arrivo un nuovo album legato ad una campagna di crowdfunding
Il ritorno del combat folk dei Tupamaros: in arrivo un nuovo album legato ad una campagna di crowdfunding
Blog'n'roll

"Rimani sotto la pioggia" è il secondo singolo con video della cantante bolzanina Chiara Veronese

Fabio De Santi
11 febbraio 2021
\"Rimani sotto la pioggia\" è il secondo singolo con video della cantante bolzanina Chiara Veronese
\"Rimani sotto la pioggia\" è il secondo singolo con video della cantante bolzanina Chiara Veronese
Blog'n'roll

Nuovo video dei Plebei: da Rovereto con furore (per la cultura bistrattata)

Fabio De Santi
1 febbraio 2021
Nuovo video dei Plebei: da Rovereto con furore (per la cultura bistrattata)
Nuovo video dei Plebei: da Rovereto con furore (per la cultura bistrattata)
Blog'n'roll

“Sleep Like My Soul": nuovo singolo con video per i Darvaza Wave la band dark oriented di Trento

Fabio De Santi
21 gennaio 2021
“Sleep Like My Soul\": nuovo singolo con video per i Darvaza Wave la band dark oriented di Trento
“Sleep Like My Soul\": nuovo singolo con video per i Darvaza Wave la band dark oriented di Trento
Blog'n'roll

Cavalieri Erranti: il ricavato di cento cd delle "Fiabe nascoste" per ricordare Agitu

Fabio De Santi
12 gennaio 2021
Cavalieri Erranti: il ricavato di cento cd delle \"Fiabe nascoste\" per ricordare Agitu
Cavalieri Erranti: il ricavato di cento cd delle \"Fiabe nascoste\" per ricordare Agitu
Blog'n'roll

Trentino Music Award 2020: vincono Tryaxis, Mondo Frowno, Hi Fi Gloom e The Virgin

Fabio De Santi
2 gennaio 2021
Trentino Music Award 2020: vincono Tryaxis, Mondo Frowno, Hi Fi Gloom e The Virgin
Trentino Music Award 2020: vincono Tryaxis, Mondo Frowno, Hi Fi Gloom e The Virgin