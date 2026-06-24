“Palo santo” tratteggia in musica un cambio di prospettiva di fronte alle avversità. È un invito a ricordare a noi stessi che abbiamo il potere di scegliere i nostri pensieri e che la felicità è un’attitudine, una postura che possiamo assumere ogni giorno nonostante le difficoltà quotidiane. Caterina Cropelli racconta di come sia possibile trovare sempre un pensiero positivo per stare meglio, anche quando dimentichiamo l’ombrello in un giorno di pioggia o quando il palo santo, che dovrebbe proteggerci, si spegne.



Parlando di “Palo santo”, Caterina Cropelli dice: «È un salvagente di emergenza, è una canzone scritta con un amico, è ricordarsi che esiste sempre un modo. La nostra mente è un luogo abitato da molti pensieri e il più delle volte li lasciamo remarci contro».



QUESTE LE PRIME DATE DEL TOUR ESTIVO