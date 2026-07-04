Seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno, per il Tupa Tupa Festival che si terrà sabato 4 luglio, dalle 16, a Riva di Vallarsa. La musica come memoria, incontro e celebrazione della vita per il Tupa Tupa Festival, l’evento musicale promosso dall’associazione Amici di Simo e dedicato alla memoria di Simone Toss, musicista scomparso nell'aprile del 2024 e figura capace di lasciare un segno profondo nella comunità vallarsese e trentina.

Un festival che nasce dalla volontà di trasformare il ricordo in un’occasione di incontro, partecipazione e condivisione. Un evento che vuole rispecchiare lo spirito di Simone Toss: la capacità di unire persone diverse attraverso la musica, senza distinzioni di età, provenienza o appartenenza.

L’edizione 2026 guarda in particolare alle nuove generazioni di musicisti. Nel pomeriggio, dalle 16, spazio infatti a un contest dedicato a gruppi emergenti provenienti dal territorio e dal Nord Italia. Il gruppo vincitore si aggiudicherà due giornate di registrazione professionale presso il Metrò Rec Studio, un’opportunità concreta per sviluppare il proprio percorso artistico.

Sul palco saliranno i Jigsaw, band della Val di Non che propone cover shoegaze e alternative rock, gli Achille 690, formazione della Val di Fiemme dalle sonorità pop punk, i The Brave Katuka Boys, gruppo veneto che alterna ballad jazz, rockabilly e pop con influenze vintage, chitarre distorte e richiami ai Beatles, e i Supermarket di Bolzano, collettivo che fonde hip hop, R'n'B, elettronica e pop contemporaneo in un progetto originale e sperimentale.

Dalle 20 il festival entrerà nel vivo con gli ospiti della serata. Sul palco saliranno innanzitutto i Maggiorazione, storico gruppo di cui Simone Toss è stato anima creativa, autore e compositore. La band tornerà eccezionalmente a esibirsi dal vivo per rendere omaggio all’amico a cui il festival è dedicato.

Seguirà Java Plays Deftones, progetto nato dalla reunion di musicisti della scena crossover torinese dei primi anni Duemila. Per l’occasione proporranno un tributo ai Deftones, gruppo particolarmente amato da Simone Toss e riferimento musicale condiviso da molti dei suoi amici.

Ospiti principali della serata saranno i Diplomatics (nella foto), una delle realtà più apprezzate della scena rock'n'rolle punk rock italiana del terzo millennio. Attivi da oltre vent’anni, i Diplomatics hanno costruito una solida reputazione in Italia e all'estero grazie a centinaia di concerti e a uno stile energico che mescola punk, new wave, funke rock'n'roll, ispirandosi alla New York degli anni Settanta. Nel corso della loro carriera hanno condiviso il palco con nomi internazionali come Buzzcocks, The Sonics, Dictators, Fleshtones, Oblivians e molti altri protagonisti della scena garage e punk mondiale.

La loro presenza rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026 del Tupa Tupa Festival, sostenuto anche dal Circolo Lamber.