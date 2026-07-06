Ha una firma di rilievo come quella del Maestro Luigi Pignalosa, compositore anche della canzone "Come gocce"interpretata da Mina, il nuovo singolo del cantante trentino Mattia Marinchel, in arte Ray. Il brano, intitolato "Resto acceso", è stato scritto e composto proprio da Luigi Pignalosa.

Le radici di questa collaborazione risalgono al 2010, quando Ray partecipò al Campus dello Spettacolo di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. In quell'occasione il cantante trentino ebbe l'opportunità di formarsi con artisti come Ivana Spagna e di confrontarsi con professionisti del settore quali Gabriella Scalise (insegnante di Amici), la cantautrice Grazie Di Michele, il vocal coach Mario Castiglia, l'attore Corrado Taranto e lo stesso Luigi Pignalosa, preside del Campus.

«Dopo il mio ultimo singolo Nero agosto - racconta Ray a l'Adige - cercavo la giusta collaborazione per realizzare un brano che mi rispecchiasse nel profondo e mi permettesse di raccontarmi senza filtri. È stato proprio Luigi Pignalosa, dopo aver ascoltato le mie registrazioni, a propormi il progetto che stavo cercando».

"Resto acceso" è un brano intenso e personale che parla della forza di rialzarsi dopo i momenti difficili senza perdere sé stessi. «La canzone - sottolinea Ray - racconta le fragilità, gli errori, le cadute e il coraggio di continuare a credere nella vita e nelle emozioni anche quando tutto sembra spegnersi. Attraverso immagini sincere e molto umane, Resto accesovuole essere un messaggio di speranza per chi sta affrontando un momento complicato e cerca la forza di andare avanti».

Il ritornello racchiude il cuore del brano: un messaggio diretto, autentico e vicino soprattutto ai giovani e a chi ogni giorno combatte con le proprie fragilità.

Ad accompagnare il lancio del singolo c'è anche un videoclip girato al Bicigrill di Faedo e al lago di Santa Giustina. La produzione è firmata Radio Web Show, mentre regia e montaggio sono stati curati da Angelo Florio. (guarda il video).