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Il coro della Sat festeggia... cantando i 100 anni di Lino Zanotelli

Non cantava con il Coro della Sat, il "suo" coro di cui è stato a lungo una delle colonne, da 18 anni. Il bolzanino Lino Zanotelli. La voce da baritono è tornata a intonare "O felice o chiara notte", insieme agli altri compenti della leggendaria formazione corale trentina che, insieme ad altri amici, gli hanno voluto fare una sorpresa per i suoi meravigliosi 100 anni, compiuti il 10 dicembre scorso. E la voce baritonale di Lino è tornata, forte e potente, a suscitare emozioni forti. In particolare per i figli Mario e Ica, che hanno trattenuto a stento la commozione.