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Sole, neve, sci e paesaggi d'alta quota: all'Alpin Arena Senales l’inverno nella sua dimensione più autentica

Condizioni ideali per sciare sulle nevi dell’Alpin Arena Senales. Tra i 2.011 e i 3.212 metri di quota, il comprensorio offre ampi spazi, discese fluide e tracciati più tecnici dedicati agli sciatori sportivi. L’altitudine garantisce in modo costante un’elevata qualità della neve e piste preparate con cura, con le condizioni ideali per vivere l’inverno nella sua dimensione più autentica, tra silenzio, luce e paesaggi d’alta quota.