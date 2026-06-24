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Alain Pacifique, una storia di speranza. Testimone del genocidio in Ruanda, giura per la cittadinanza italiana a Piné

Sopravvissuto quando aveva solo 7 anni allo sterminio dei Tutsi, che causò un milione di vittime, ha prestato giuramento davanti al sindaco Alessandro Santuari e alla vigilia di Natale è diventato cittadino italiano. Vive a Montagnaga da 12 anni, è sposato con Patrizia Facchinelli e ha due figli: Hisham, 13, e Gaia, 8. E' regista e cineoperatore a Tv33 e da pochi mesi presidente della Diaspora ruandese in Italia. IL SERVIZIO di Luca Marognoli sull'Adige di oggi