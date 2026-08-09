SAN MARTINO DI CASTROZZA. Intervento di soccorso nella serata di domenica 9 agosto, sulle Pale di San Martino, dove una cordata di due alpinisti è rimasta bloccata in parete poco sotto la Cima della Madonna.

I due, un uomo tedesco del 1979 e una donna ceca del 1992, avevano appena concluso la via Spigolo del Velo. Durante la discesa in corda doppia hanno però sbagliato la traiettoria, ritrovandosi in un punto dal quale non riuscivano più a proseguire. Entrambi erano illesi.

La richiesta di aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 19. La Centrale Unica per le Emergenze ha quindi attivato la Stazione di San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico.

L’elicottero ha raggiunto la parete e calato con il verricello il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, che ha raggiunto i due alpinisti. La coppia è stata quindi recuperata e trasportata alla piazzola, dove ad attenderla c’erano gli altri soccorritori.