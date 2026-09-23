VAL CANALI. Un escursionista del 1946, residente a Schio, in provincia di Vicenza, è morto oggi nei pressi della ferrata del Canalone, in Val Canali, nel gruppo delle Pale di San Martino. L’uomo stava effettuando l’escursione in solitaria.

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando alcuni escursionisti che si trovavano già sulla ferrata hanno notato una persona più in basso rispetto a loro, ferma alla base del percorso attrezzato. È quindi partita la chiamata al Numero unico per le emergenze 112.

La Centrale unica di emergenza ha richiesto l’intervento dell’elicottero, con a bordo il tecnico di elisoccorso, e ha allertato la stazione di Primiero del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Quattro soccorritori sono stati predisposti in piazzola per fornire supporto alle operazioni.

Durante il sorvolo l’equipaggio ha individuato l’uomo a poca distanza dal punto di partenza della ferrata del Canalone. L’équipe sanitaria è stata sbarcata sul posto, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La salma è stata recuperata con il verricello e trasferita a bordo dell’elicottero insieme al tecnico di elisoccorso e al personale Asuit. È stata quindi trasportata e affidata alla Guardia di Finanza di Fiera di Primiero. L’intervento si è concluso intorno alle 15.30.