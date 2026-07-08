TRENTO. Un'escursionista di 24 anni, residente a Bologna, è stata soccorsa nella serata di martedì nei pressi del lago Juribrutto, nel Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino, dopo essersi procurata un infortunio a una caviglia durante un'escursione a circa 2.200 metri di quota.

L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è scattato poco dopo le 20.30, quando il compagno di escursione ha chiesto aiuto. La donna si trovava a circa 2.200 metri di quota e non era più in grado di proseguire.

La Centrale Unica di Emergenza ha attivato gli operatori della Stazione San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico, affiancati dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle. Contemporaneamente è stato autorizzato il decollo dell'elicottero.

I due escursionisti, infreddoliti e in stato di agitazione, sono stati localizzati grazie ai visori notturni dell'equipaggio e alla luce dei telefoni cellulari, utilizzati come punto di riferimento. Dopo l'atterraggio nelle vicinanze, l'équipe sanitaria ha prestato le prime cure alla giovane, immobilizzando la caviglia infortunata.

L'escursionista è stata quindi trasportata in elicottero all'ospedale di Cavalese, insieme al compagno. L'intervento di soccorso si è concluso intorno alle 22.15.