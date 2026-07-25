VIGOLANA. Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio 2026, per un escursionista trentino di 58 anni rimasto ferito dopo essere scivolato in un canale durante la salita al Col della Caura, lungo il sentiero 450B, sulla Vigolana.

L'uomo è precipitato per una decina di metri a circa 1.300 metri di quota, riuscendo comunque a lanciare l'allarme. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata attorno a mezzogiorno.

La Centrale Unica di Emergenza ha inviato immediatamente l'elisoccorso, mentre alcuni operatori della Stazione di Levico del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si sono portati alla piazzola di Vigolo Vattaro. Due tecnici sono stati imbarcati sull'elicottero per supportare le operazioni di ricerca e individuazione dell'escursionista, localizzato in un punto particolarmente impervio ai piedi di una parete rocciosa.

Il tecnico di elisoccorso e un operatore del Soccorso Alpino sono stati verricellati sul posto, hanno raggiunto il ferito e lo hanno recuperato a bordo del velivolo. Dopo le prime cure prestate dall'équipe sanitaria a Vigolo Vattaro, il 58enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Alle operazioni hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco volontari di Vigolo Vattaro.