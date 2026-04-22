SAN MARTINO DI CASTROZZA. Si è concluso nella tarda mattinata di oggi un intervento di soccorso in quota lungo la ferrata Luigi Bolver, dove un giovane escursionista è rimasto bloccato a circa 2.600 metri di altitudine.

Il ragazzo, classe 2002 e residente a Cesena, stava rientrando dal Bivacco Fiamme Gialle, dove aveva trascorso la notte, quando si è trovato in difficoltà durante la discesa a causa della presenza di neve fresca caduta nelle ore precedenti. L’allarme al Numero unico per le emergenze 112 è stato lanciato attorno alle 11.30.

La Centrale unica di emergenza ha attivato l’elicottero, mentre due operatori della stazione di San Martino di Castrozza del Soccorso alpino si sono portati in piazzola pronti a intervenire. Il velivolo ha inizialmente fatto base in zona, sbarcando l’équipe sanitaria, in attesa che la nebbia si diradasse e consentisse il recupero in quota.

Intorno a mezzogiorno l’elicottero ha potuto raggiungere l’escursionista, recuperarlo e trasportarlo a valle. Il giovane è risultato illeso.

Il Soccorso alpino invita alla prudenza nella pianificazione delle escursioni in quota. L’itinerario verso il Bivacco Fiamme Gialle, recentemente rinnovato e sempre più frequentato, è considerato impegnativo e richiede preparazione adeguata, esperienza e attrezzatura idonea. Nella stessa area, negli ultimi mesi, si sono registrati diversi interventi di soccorso.

In questa stagione, viene ricordato, la presenza di neve in quota rende le condizioni ancora lontane da quelle estive. Prima di affrontare percorsi di questo tipo è fondamentale informarsi sullo stato dei tracciati e valutare con attenzione le proprie capacità.