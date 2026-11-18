TELVE. Ammodernare gli acquedotti, limitare le dispersioni e migliorare la gestione dell'acqua, una risorsa sempre più esposta agli effetti del cambiamento climatico. La Provincia autonoma di Trento mette in campo nuovi finanziamenti per intervenire sulle infrastrutture idriche: 35 milioni di euro sono previsti nel Protocollo di finanza locale per il 2027, che si aggiungono ai circa 28 milioni già inseriti nell'accordo del 2025.

A illustrare gli interventi è stata l'assessora provinciale all'ambiente Giulia Zanotelli, intervenuta a Telve durante la serata conclusiva di «AMBIENTeFUTURO», il progetto promosso dall'Ecomuseo del Lagorai insieme ai Comuni locali e con il sostegno del Piano Giovani di Zona Valsugana e Tesino.

La priorità riguarda la rete acquedottistica, con l'obiettivo di rinnovare le infrastrutture e ridurre le perdite. «Il Trentino ha sempre investito su questo, ma il segnale è che dobbiamo farlo ancora di più», ha sottolineato Zanotelli.

Accanto agli acquedotti, c'è il tema della depurazione. Nel prossimo bilancio provinciale di dicembre sono previste risorse per Adep, alle quali sarà affidata una mappatura della situazione sul territorio trentino. La ricognizione servirà a individuare le necessità e a programmare, insieme alle amministrazioni locali, i futuri investimenti.

Un altro fronte è quello agricolo, dove la gestione dell'acqua deve fare i conti con precipitazioni sempre più concentrate in periodi limitati dell'anno. Per questo, ha spiegato l'assessora, diventa fondamentale riuscire ad accumulare la risorsa nei momenti di maggiore disponibilità, per poi utilizzarla quando serve. Negli ultimi anni sono stati destinati circa 60 milioni di euro alla rete irrigua.

A cambiare il modo di gestire l'acqua potrebbe contribuire anche la tecnologia. È in fase conclusiva il progetto sperimentale «IRRITRE», sviluppato dalla Provincia in collaborazione con il mondo della ricerca. I dati raccolti permetteranno ai Consorzi di miglioramento fondiario di capire se l'irrigazione avviene con quantità e tempistiche adeguate, evitando sprechi e interventi non necessari. Le informazioni costituiranno la base per la costruzione del futuro Piano irriguo.

La serata di Telve ha affrontato anche il tema della responsabilità delle nuove generazioni nella tutela del territorio, insieme alla necessità di semplificare le procedure ambientali senza abbassare i livelli di protezione.