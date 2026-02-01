Roncegno, intervento di soccorso per una scialpinista: a dare l'allarme il suo compagno
La Centrale Unica di Emergenza ha subito allertato la Stazione Bassa Valsugana del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e sei operatori si sono portati dapprima in quota con il quad, avvicinandosi poi in un secondo momento al luogo dell’incidente con gli sci d’alpinismo
RONCEGNO. Una scialpinista residente a Roncegno, classe 1998, è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di oggi, primo febbraio, dopo essersi procurata una seria distorsione al ginocchio durante una discesa lungo i pendii boscosi della zona, poco sopra l’agritur Rincher. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16.15 da parte del compagno, che si trovava insieme a lei.
Stabilizzato il ginocchio e caricata l’infortunata sulla barella sked, i soccorritori hanno accompagnato, la donna e il suo compagno fino all’automobile.