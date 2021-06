La ripartenza ai laghi: dall'11 giugno ritorna anche «Spiagge sicure»

ALTA VALSUGANA. Un presidio sicuro ed importante per garantire tutela, vigilanza e salvataggio sui laghi dell'Alta Valsugana. Torna anche quest'estate a partire da venerdì 11 giugno sui laghi di Caldonazzo, Levico, Serraia, Piazze e ora anche Lases il servizio "Spiagge Sicure", istituito sin dal 1990 ed ora gestito dalla Comunità Alta Valsugana Bersntol su delega dei comuni di Pergine, Levico, Calceranica, Caldonazzo, Tenna, Baselga, Bedollo e Lona-Lases.

Nelle scorse settimane erano stati definiti il bando e l'iter di gara per l'affido del servizio nei prossimi 4 anni e sino al 2024, che prevede un importo a base d'asta di 878 mila euro, di cui 854 mila euro per il servizio di salvataggio, e 22.700 euro per l'acquisto delle attrezzature, gommoni e pattini ceduti dalla Comunità di Valle, mentre ora il servizio è stato riaffidato alla "Security Srl" attiva sin dal 2007 in Trentino.

Nei week-end di giugno e settembre e interrottamente dal 1° luglio al 31 agosto saranno venti le postazioni dislocate sulle varie spiagge (diciotto postazioni a terra e due su gommone), con l'impiego di diciotto bagnini, quattro gommonauti e un coordinatore attivi dalle 11 alle 18 (a Lases dalla 10.30 alle 17.30), il tutto per 63 giornate complessive.

«Il servizio partirà nel week-end del 11-13 giugno sulle sei postazioni del comune di Pergine (Cus 1 e 2, Valcanover 1 e 2, Ca' Rosa e Ciolda) e sulle postazioni mobili del lago di Caldonazzo e Levico, mentre da domenica 27 giugno saranno presidiate tutte le spiagge - ricorda Marco Salvo coordinatore del servizio di Security Srl - in queste prime giornate di giugno raccomando molta attenzione a chi decide di scendere in acqua.

La temperatura delle acque dei nostri laghi è ancora molto fredda, va evitato di fare il bagno dopo aver mangiato o bevuto alcolici (attendere almeno tre ore) e se non si è in buone condizioni atletiche o fisiche. Consiglio di non allontanarsi mai troppo dalla riva, e in caso di attraversate di portare con sé un oggetto galleggiante».

In questo primo week-end di giugno (pur caratterizzato da condizioni meteo incerte) le spiagge non saranno presidiate, ed in caso di necessità si dovrà contattare il numero unico d'emergenza 112.

«Grazie all'impegno del comune di Pergine il servizio è stato implementato di undici giornate sulle spiagge perginesi di Caldonazzo (per un costo annuale di 89.400 euro) e per la prima volta il nostro servizio di estenderà al lago di Lases - conferma - stiamo valutando con il comune di Levico anche la riattivazione del "servizio steward" per garantire sicurezza e distanziamento in aree molto affoltate (lo scorso anno il servizio era stato attivato su sette diverse spiagge dell'Alta Valsugana). Da quest'anno Security Srl gestirà anche attrezzature di salvataggio, pattini e gommoni garantendo la loro piena efficienza e manutenzione". Per conoscere orari, postazioni e numeri utili del servizio "Spiagge sicure 2021" si può consultare anche l'apposita sezione del portale Internet della Comunità Alta Valsugana Bersntol.