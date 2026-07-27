BRENTONICO. Si è conclusa con il più doloroso degli epiloghi la vicenda di Gino Paoli, l'85enne di Brentonico di cui si erano perse le tracce lo scorso 2 luglio. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 27 luglio, nella zona di Malga Mortigola.

La scomparsa dell'anziano aveva fatto scattare l'allarme da parte dei familiari, dando il via a un'imponente macchina dei soccorsi.

Alle operazioni di ricerca hanno partecipato complessivamente circa 400 persone. Sono stati impegnati gli operatori delle stazioni del Soccorso Alpino di Vallagarina, Ala, Altipiani, Fai della Paganella, Pergine, Riva del Garda e Trento-Monte Bondone, insieme ai vigili del fuoco volontari della Vallagarina e ai vigili del fuoco permanenti di Trento.

Hanno inoltre preso parte alle ricerche diverse unità cinofile della Polizia di Stato, della Croce Rossa, della Guardia di Finanza e della Scuola provinciale Cani da ricerca e Catastrofe, oltre ai Carabinieri di Brentonico. Nelle operazioni sono stati impiegati anche elicotteri e droni, senza però riuscire a individuare l'uomo.

Dal pomeriggio del 5 luglio le ricerche erano proseguite con un dispositivo ridotto, fino al ritrovamento avvenuto questa mattina nella zona di Malga Mortigola.



La parrocchia del paese ha diffuso un messaggio sui propri canali social per informare la comunità di Brentonico: "Si comunica che è stata ritrovata la salma del Sig. Gino Paoli. Che riposi in pace e alla famiglia sincere condoglianze e preghiera", si legge. Nei giorni scorsi il figlio aveva rivolto un appello sulla stampa ed organizzato, con alcuni amici e familiari, una battuta di ricerche nell'area compresa tra località Festa di Brentonico a Maso Palù e Malga Mortigola.