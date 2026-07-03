BRENTONICO. Sono proseguite per tutta la notte e continuano anche oggi le ricerche di un 85enne trentino, originario di Rovereto, scomparso dopo non aver fatto rientro nella propria abitazione di San Giacomo di Brentonico.

L'allarme è scattato intorno alle 23 di giovedì 2 luglio, quando i familiari hanno contattato il Numero Unico per le Emergenze 112 per segnalare il mancato rientro dell'uomo.

Subito è stata attivata la Stazione Vallagarina del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, supportata dalle unità cinofile, dal gruppo tecnico ricerca e dai droni. Alle operazioni partecipano anche numerosi vigili del fuoco volontari della Vallagarina e i permanenti di Trento, impegnati sia nelle ricerche in ambito urbano sia nelle aree circostanti.

Le squadre stanno battendo boschi, prati e le frazioni vicine, concentrandosi in particolare nelle zone più difficili da raggiungere. Con le prime luci dell'alba si sono aggiunte anche le unità cinofile della Polizia di Stato e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Sul posto sono presenti inoltre i Carabinieri di Brentonico e gli Psicologi per i Popoli. In azione anche il drone dei Vigili del fuoco permanenti, dotato di sistema Imsi Catcher, utilizzato per tentare di intercettare il segnale del telefono cellulare che l'anziano avrebbe portato con sé al momento della scomparsa.