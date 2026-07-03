BRENTONICO. Proseguono senza sosta le ricerche di Gino Paoli, l'85enne originario di Rovereto di cui non si hanno più notizie dalla serata di ieri.

L'uomo si è allontanato dalla propria abitazione di San Giacomo di Brentonico e da allora risulta irreperibile. Le squadre di soccorso stanno continuando a battere il territorio nella speranza di rintracciarlo al più presto.

Secondo quanto riferito, l'anziano potrebbe trovarsi in stato confusionale. Per questo motivo viene rivolto un appello alla cittadinanza affinché presti la massima attenzione.

Chiunque abbia visto Gino Paoli o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell'ordine oppure il Numero Unico per le Emergenze 112. Le autorità hanno diffuso anche una fotografia dell'85enne per agevolarne il riconoscimento.