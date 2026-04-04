ALA. Intervento di soccorso nella tarda mattinata nel gruppo del Carega per uno scialpinista precipitato durante un’escursione in quota. L’uomo, italiano e di circa sessant’anni, è scivolato lungo il versante di Cima Mosca, finendo a valle dopo un volo di oltre 200 metri tra neve ghiacciata e tratti rocciosi.



L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.30 dai compagni di uscita, che si trovavano con lui al momento dell’incidente. La Centrale unica di emergenza ha attivato immediatamente l’intervento dell’elicottero, mentre sono state allertate anche le stazioni di Ala e Vallagarina del Soccorso alpino e speleologico trentino.



L’infortunato è stato individuato rapidamente nella conca sottostante, a circa 2.000 metri di quota. I soccorritori hanno raggiunto la zona e il personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul posto, stabilizzando lo scialpinista.

Concluso il recupero, l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sono in fase di valutazione, mentre restano in corso le verifiche sulla dinamica dell’incidente.