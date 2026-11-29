TRENTO. La rissa scoppiata nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre in via Belenzani, a pochi passi da piazza Duomo, riaccende il dibattito sulla sicurezza nel capoluogo. A intervenire è Matteo Bertoldi, segretario provinciale di Forza Italia Giovani e consigliere circoscrizionale, che esprime solidarietà alla titolare del Bar Perla, ai suoi collaboratori e agli esercenti coinvolti.

«Le parole della titolare rappresentano un grido che non può essere ignorato», sottolinea Bertoldi, condannando fermamente l'accaduto e auspicando l'identificazione di tutti i responsabili. Sedie, tavolini e arredi utilizzati come oggetti contundenti, danni all'attività commerciale e rischi per i passanti: un episodio avvenuto nel cuore della città, proprio mentre il Mercatino di Natale richiama numerosi visitatori.

Secondo l'esponente di Forza Italia, gli episodi di violenza e degrado rischiano di compromettere l'immagine di Trento, penalizzando commercianti, residenti e la stessa attrattività turistica e universitaria del capoluogo. Bertoldi riferisce inoltre di essere stato contattato durante la notte da alcuni giovani che gli hanno inviato il video della rissa, manifestando preoccupazione.

L'esponente azzurro richiama anche il nuovo decreto sicurezza del Governo, attualmente all'esame del Parlamento, evidenziando le misure di contrasto alla criminalità minorile, alla violenza di gruppo e quelle riguardanti le responsabilità genitoriali nei casi previsti dalla legge.

Bertoldi invita tuttavia a non generalizzare, ricordando come i protagonisti di questi episodi rappresentino una minoranza rispetto ai tanti giovani che contribuiscono positivamente alla vita cittadina. «Anche i giovani vogliono vivere una Trento più sicura, vivibile e rispettosa. La violenza non può essere normalizzata e la sicurezza di cittadini, lavoratori, residenti ed esercenti deve tornare a essere una priorità».