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TRENTO. Un episodio di violenza segnalato in via Belenzani, a pochi passi da piazza Duomo, torna a sollevare interrogativi sulla sicurezza nel centro storico del capoluogo.
La vicenda, avvenuta nella notte tra ieri e oggi domenica 29 novembre, ha coinvolto anche un locale pubblico in zona, suscitando preoccupazione per quanto accaduto in una delle vie più frequentate della città.
“Quanto avvenuto – ci scrive un residente della zona – riporta l'attenzione sulla necessità di garantire maggiore sicurezza a residenti, commercianti e frequentatori del centro storico”.
Tra le richieste avanzate figurano il rafforzamento della presenza sul territorio e l'adozione di misure concrete per contrastare gli episodi di violenza.