TRENTO. Altre venti bike lane per rendere più sicure le strade del Trentino. È il progetto a cui sta lavorando la Provincia autonoma di Trento, con l'obiettivo di ampliare la rete dei percorsi dedicati ai ciclisti e migliorare la convivenza con il traffico automobilistico. Ad annunciarlo è stato il presidente Maurizio Fugatti, intervenuto questa mattina alla manifestazione in piazza Lodron a Trento per ricordare le vittime della violenza stradale.

Attualmente sul territorio provinciale sono presenti una ventina di bike lane, realizzate soprattutto lungo alcune delle salite più frequentate dagli appassionati delle due ruote. Ora l'amministrazione sta valutando altrettanti tratti, in collaborazione con i Comuni interessati. Si tratta di corsie pensate per richiamare gli automobilisti a una maggiore prudenza e favorire il rispetto della distanza minima di sorpasso di un metro e mezzo.

Il piano non riguarda soltanto le bike lane. Tra le priorità indicate dalla Provincia c'è anche il miglioramento dei collegamenti ciclabili tra il capoluogo e le valli. In particolare, sono allo studio connessioni tra Trento e la Valle dei Laghi, la Piana Rotaliana e la Val di Non, la Valsugana e le valli di Cembra e Fiemme.

L'orizzonte indicato è quello del 2031, quando il Trentino punta ad arrivare preparato ai Mondiali di ciclismo. In questo quadro si inserisce anche il progetto per l'area di San Vincenzo, dove è previsto un anello ciclabile protetto destinato agli allenamenti delle squadre e dei giovani sportivi. L'intervento è già finanziato ed è attualmente in fase di progettazione.

Il territorio può già contare su una rete di circa 500 chilometri di piste ciclopedonali, che la Provincia intende ulteriormente sviluppare attraverso nuovi investimenti e collegamenti.

L'annuncio è arrivato in una giornata dedicata proprio alla sicurezza di chi si muove sulle strade. In piazza Lodron si sono ritrovati circa cento partecipanti, tra associazioni, famiglie e rappresentanti delle istituzioni, per ricordare Adele Cobelli, Sara Piffer e Matteo Lorenzi, i tre giovani ciclisti trentini morti negli ultimi due anni.

Il presidente della Federciclismo trentina Renato Beber ha sottolineato l'importanza di proseguire il lavoro di sensibilizzazione e la collaborazione avviata con la Provincia. Anche la presidente di Fiab Trento, Daniela Baraldi, ha richiamato la necessità di mettere al centro la tutela di ciclisti e pedoni.

Un impegno che coinvolge direttamente anche le famiglie delle vittime. «Non si può perdere la vita sulla strada mentre si inseguono i propri sogni», ha ricordato Lorenzo Piffer, padre di Sara, chiedendo un cambiamento nella mentalità di chi utilizza le strade. Al termine degli interventi, un minuto di silenzio e una pedalata fino al Commissariato del Governo hanno accompagnato il messaggio della manifestazione: la sicurezza stradale deve diventare una responsabilità di tutti.