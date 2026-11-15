TRENTO. A Trento si torna in piazza per chiedere più sicurezza sulle strade e rispetto per chi si muove in bicicletta o a piedi. Questa mattina piazza Lodron ha ospitato la manifestazione promossa dal Comitato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana insieme a Fiab Trento Amici della Bicicletta Aps, in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della violenza stradale.

Un momento di ricordo, ma anche un'occasione per rilanciare la richiesta di interventi concreti. Al centro dell'iniziativa le storie di Matteo Lorenzi, Sara Piffer e Adele Cobelli, i tre giovani ciclisti trentini morti negli ultimi due anni dopo essere stati investiti mentre si allenavano. Accanto alle associazioni e ai rappresentanti delle istituzioni erano presenti anche i familiari delle vittime.

Ad aprire gli interventi è stato Renato Beber, presidente del Comitato trentino della Federciclismo, che ha ricordato come la proposta della manifestazione sia partita proprio dal territorio, per poi essere estesa a livello nazionale. «Dopo questi eventi c'è stato un risveglio e una maggiore attenzione, che bisogna riconoscere e apprezzare, ma c'è ancora molto da fare», ha sottolineato.

Beber ha richiamato in particolare i rischi legati alla velocità e alla distrazione alla guida, esprimendo anche preoccupazione per le possibili modifiche al Codice della strada. «Ancora una volta pedoni e ciclisti rischiano di essere penalizzati rispetto a chi è più forte sulla strada», ha osservato, annunciando la volontà di partecipare alle prossime iniziative di sensibilizzazione.

Presente anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che ha invitato a trasformare la maggiore attenzione maturata dopo le tragedie in un comportamento quotidiano più responsabile. «La consapevolezza che avete maturato deve diventare consapevolezza del cittadino comune, dell'automobilista, di chi utilizza le strade», ha affermato, ribadendo la necessità di garantire condizioni di sicurezza anche a ciclisti e pedoni.

Fugatti ha quindi fatto il punto sugli interventi per la mobilità ciclistica, a partire dalle bike lane. «Sono già stati realizzati una trentina di percorsi e altrettanti sono in fase di progettazione per la prossima stagione», ha spiegato, evidenziando anche le richieste arrivate da diversi sindaci per estendere queste soluzioni ai rispettivi territori. Tra gli interventi citati anche il circuito protetto nell'area di San Vincenzo e il potenziamento della rete delle piste ciclabili.

Alla manifestazione hanno partecipato anche la vicesindaca di Trento Elisabetta Bozzarelli e il sindaco di Lavis Luca Paolazzi.

Il momento più intenso è arrivato al termine degli interventi, quando le biciclette sono state adagiate a terra per un minuto di silenzio in ricordo di tutte le vittime della violenza stradale. Un gesto compiuto davanti ai familiari di Matteo, Sara e Adele, prima della partenza della pedalata diretta al Commissariato del Governo.