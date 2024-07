Stazione di Trento, partono i lavori: attenzione alle modifiche al parcheggio Trento-Malé

TRENTO. Trentino Trasporti informa che «A partire dal mese di luglio è previsto l’avvio dei lavori di riqualificazione della stazione RFI e delle aree limitrofe, che interesseranno anche l’area antistante la stazione ferroviaria di via Dogana, con la realizzazione dei nuovi stalli di fermata degli autobus a cui si accederà direttamente da via Segantini».

Prima modifica valida solo la giornata di martedì 16 luglio 2024

Il giorno martedì 16 luglio 2024 parte del parcheggio FTM di via Dogana non sarà usufruibile; in particolare l'area est contraddistinta in rosso sarà transennata per sondaggi necessari ai lavori; il parcheggio sarà fruibile con le consuete modalità di biglietto e abbonamento (dettagli: Parcheggi trentinotrasporti.it).

Seconda modifica valida solo la giornata di mercoledì 17 luglio 2024

Il giorno mercoledì 17 luglio 2024 parte del parcheggio FTM di via Dogana non sarà usufruibile; in particolare l'area ovest contraddistinta in rosso sarà transennata per sondaggi necessari ai lavori; il parcheggio sarà fruibile con le consuete modalità di biglietto e abbonamento (dettagli: Parcheggi (trentinotrasporti.it)).

Terza modifica valida dalla giornata di venerdì 19 luglio 2024

Dal giorno venerdì 19 luglio 2024 fino a fine lavori l'area antistante la stazione FTM di via Dogana non sarà usufruibile; in particolare l'area contraddistinta in rosso sarà transennata; il parcheggio sarà fruibile da via Segantini con le consuete modalità di biglietto e abbonamento. Saranno garantiti i due posti auto per disabili come ora.

L'accesso pedonale alla stazione sarà garantito su via Dogana.