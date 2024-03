Studenti in piazza per l’8 marzo: «Vogliamo essere educati alla sessualità, al consenso, alla cura reciproca»

TRENTO. Studenti e studentesse delle scuole superiori di Trento sono scesi in piazza per chiedere «un altro genere di educazione». La manifestazione, organizzata dal Coordinamento studentesco, è partita da piazza Fiera e terminata al parco delle Albere.



«L'8 marzo è una giornata di rivendicazione transfemminista. Non si ferma soltanto alla festa della donna, ma è una giornata di lotta, una giornata di sciopero, che tendenzialmente vuole bloccare tutti quegli spazi che attraversiamo ogni giorno, che perpetuano le dinamiche patriarcali, sessiste e machiste presenti all'interno dello Stato italiano», spiega Linda Cosner del Coordinamento studentesco di Trento.



«In Trentino - ha scritto il Coordinamento nel lanciare la manifestazione - dopo il femminicidio di Ester Palmieri di gennaio, la proposta della nostra Assessora all'Istruzione Gerosa è stata quella di contrastare la violenza di genere tramite dei percorsi che istruiscano gli studenti e le studentesse alla “consapevolezza del pericolo”, alla “gestione della rabbia” e alla “cultura delle regole”, perpetrando così la cultura della punizione e della paura, negando in modo chiaro il fatto che il patriarcato da secoli si strutturi all'interno delle nostre aule e luoghi di formazione. A tutto ciò non ci stiamo e rispondiamo dicendo che se vogliamo sradicare la violenza di genere dobbiamo partire dalle nostre scuole, non punendo, ma educando alla sessualità, al consenso, all'affettività e alla cura reciproca».