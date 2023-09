Trento, fra Centochiavi e Ponte Alto apre la nuova pista ciclopedonale

TRENTO. Questione di giorni, e la pista ciclopedonale da Centochiavi a Ponte Alto, lungo la ex statale 47 della Valsugana, sarà aperta, finalmente utilizzabile da pedoni e ciclisti. Il dirigente del Servizio opere stradali e ferroviarie della Provincia, Carlo Benigni, ha affidato l'incarico di collaudo statico dei lavori all'ingegner Fabio Revolti (onorario dal 14 mila euro).

Restano da definire, invece, i tempi del tratto successivo, da Ponte Alto a Civezzano, condizionati dal previsto cantiere di manutenzione che sarà attivo per lungo tempo nella galleria dei Crozi, sulla statale 47, con conseguente utilizzo per le automobili della vecchia strada, poi destinata a diventare il tracciato della ciclabile.

Il collaudo in corso è il segnale che i lavori sono stati ultimati. In ritardo sulla tabella di marcia, e con costi nel frattempo aumentati, il collegamento è dunque realtà. Ancora questa settimana, o la prossima, potrebbe essere "sbarrierato" con la eliminazione delle recinzioni che ne impediscono l'accesso (nella foto di P. Gottardi, l'imbocco dalla salita Dalla Fior). Il progetto esecutivo è datato dicembre 2019. I lavori di appalto sono stati affidati all'impresa Zampedri Lorenzo srl di Pergine Valsugana nel marzo 2021.

È il primo tratto del collegamento Trento-Venezia su due ruote, quindi strategico non solo per i pendolari che dalla collina possono raggiungere gli uffici e le fabbriche a nord del capoluogo, ma importante anche per il cicloturismo. Che, nel 2022, ha registrato in Trentino un record di passaggi, arrivando a quota 2,7 milioni.

Completata la ciclabile da Centochiavi verso Ponte Alto: ecco com'è il percorso La pista ciclopedonale da Centochiavi a Ponte Alto è pronta e a giorni sarà aperta: corre in gran parte lungo la ex statale 47 della Valsugana, ma c'è anche un tratto completamente nuovo, lungo l'ex tracciato del Mesotrekking che sale da via Dalla Fior: eccolo in anteprima in questo video

Il progetto del 2019 prevedeva un importo di spesa pari a 1,87 milioni di euro, ma è stato necessario aggiornarlo, portandolo a 1,94 milioni.Ed è stato pure necessario adeguare il cronoprogramma: la Centochiavi-Ponte Alto doveva essere consegnata lo scorso febbraio. Ma essendosi rese necessarie delle lavorazioni integrative, il termine per la consegna dei lavori è stato inizialmente portato a fine maggio.

Il direttore lavori, ingegner Marzo Zanuso, ha in seguito avanzato un'ulteriore richiesta di proroga, concessa dalla Provincia (56 giorni in più). Un peccato, perché sarebbe stato quanto mai utile avere a disposizione la pista per la stagione turistica. Ora, però, siamo davvero al collaudo finale.