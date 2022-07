Torna l'Oktoberfest, la grande festa alla Trentino Music Arena fra divertimento e concerti

TRENTO. Dal 16 settembre al 9 ottobre, per tutti i weekend, torna l'Oktoberfest Trentino con la decima edizione alla Trentino Music Arena a San Vincenzo, inaugurata con il concerto di maggio di Vasco Rossi.

"L'Oktoberfest Trentino sarà sicuramente un'occasione di richiamo per tante persone e quindi anche un'attrattiva per molti turisti: ci muoviamo in sinergia per puntare tutti verso l'obiettivo di promuovere il nostro Trentino", ha detto Roberto Failoni, assessore provinciale al turismo.

"L'Oktoberfest di Monaco di Baviera ha origine da un'idea di un trentino, Andrea Michele Dall'Armi, che apparteneva a una famiglia di commercianti, trasferito in Baviera. Per questa sua intuizione, che coniuga un momento di festa ad aspetti di costume e di tradizione, ebbe anche importanti riconoscimenti, tanto che a Monaco c'è una via dedicata a lui, come del resto a Trento il vicolo in piazza Pasi è dedicato alla famiglia Dall'Armi", ha ricordato l'assessore Mirko Bisesti.

"Una festa tradizionale che unisce la cultura bavarese e la nostra. Ci saranno tre gemellaggi in città su tre circoscrizioni: Ravina, Mattarello e Gardolo. Aspettiamo questa edizione e che sia una ripartenza per tutti", ha aggiunto Roberto Stanchina, vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Trento.

"Non mancheranno concerti, cori, spettacoli, gemellaggi tra i comuni del Trentino e della Baviera che avremo come ospiti. Quest'anno in particolare celebreremo il trentino Andrea Michele Dall'Armi. E poi ancora ci saranno tante iniziative pomeridiane per le famiglie, daremo spazio anche alla nostra cucina trentina con canederli e carna salada coinvolgendo Danilo Moresco, un'istituzione quando si parla di food ed eventi. Presenteremo all'Oktoberfest Trentino un'inedita birra speciale in collaborazione con il birrificio Plotegher", ha detto Enzo Di Gregorio "junior", della Edg Spettacoli, che cura l'organizzazione, annunciando eventi musicali con la partecipazione dei Rebel Rootz; dei The Rumpled (già sul palco con Vasco Rossi) e con Die Schweinhaxen, banda folk della Magnifica Comunità di Folgaria. Tutti artisti trentini che mescoleranno generi e sonorità, sarà una bomba, il disco dell'estate del Trentino e non solo".