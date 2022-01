Ztl, scatta la prima stretta per i "postini": regole come per la consegna merci

TRENTO. La stretta sulla Ztl arriverà in due tempi. Riguarda gli accessi al centro storico per le consegne postali.

Per il Comune capoluogo si tratta di proseguire il percorso di razionalizzazione degli accessi per i veicoli inquinanti e ingombranti.

C'è anche, non dichiarata, l'intenzione di spingere su un new deal per accedere alla Zona a traffico limitato, avviato in via sperimentale a fine ottobre 2021 attraverso i furgoni ad alimentazione elettrica: i due mezzi messi in strada con il progetto "TrenTo You" gestito dalla società controllata Trentino Mobilità.

Le nuove regole per i "postini".

Cambia dunque, in due step, la disciplina che regolamenta l'accesso e la circolazione in centro storico.

La Ztl ha ormai la sua età. Fu introdotta la prima volta nel 1994, e da allora è stata progressivamente aggiornata per riequilibrare il traffico e rispondere, comunque, alle esigenze di tutti, sia dei residenti, sia di chi esercita attività economiche.

Sia, pure, di chi semplicemente visita da turista il cuore di Trento. Ed è, quest'ultima, un'esigenza sempre più avvertita negli ultimi anni, con l'impennata delle presenze turistiche in città.

La nuova ordinanza entra in vigore oggi, giovedì 20 gennaio.

L'accesso alla Ztl per la distribuzione della posta sarà consentito tra le 0 e le 24 ogni giorno, utilizzando velocipedi, veicoli a braccia, cargo-bike e ciclomotori elettrici.

È il primo step, fino al 20 marzo.

Una fase iniziale in cui l'accesso ai veicoli alimentati con motore termico per la consegna della posta sarà consentito nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) solo nella fascia oraria 7-16.

A regime, il secondo step, dal 21 marzo, quando l'acceso ai "vecchi" mezzi diesel o a benzina per consegnare la posta sarà consentito solo dal lunedì a venerdì dei giorni feriali, dalle 7 alle 10 e dalle 14 alle 16, ed il sabato non festivo dalle 7 alle 10.

Nella sostanza: la posta come tutte le altre merci, con la sosta dei mezzi consentita per il tempo strettamente necessario alla consegna. "TrenTo You" vuole crescere.

«Le stesse regole delle merci varranno anche per la posta» spiega Cristiano Mosca, presidente di Trentino Mobilità.

«Così si fa chiarezza, perché oggi c'è una situazione borderline. Furgoni che hanno l'autorizzazione del Comune per il servizio postale, in realtà consegnano anche merci. Per questo, noi confidiamo per il futuro anche in maggiori controlli per attuare al meglio l'ordinanza.

Lo scopo» dice Mosca «è quello di decongestionare il centro dagli accessi e ridurre l'inquinamento. Ed è la ragione per cui, con il progetto Stardust finanziato dall'Europa, il Comune ha attivato il progetto sperimentale di "TrentTo You"».

Come sta andando la sperimentazione?

«Siamo ancora a poche consegne. È un ambito in cui c'è la "guerra" sul centesimo e sul secondo. Ma abbiamo contattato 250 operatori del centro» dice Mosca «e con alcuni formalizzato i primi contratti.

Il centro storico conta un milione di mezzi in entrata ogni anno, serve decongestionare.

Tra l'altro, noi registriamo la soddisfazione di operatori con cui concordiamo l'ora di consegna, a negozi aperti. Aprono alle 9, ma con la fascia 7-10 è abitudine che si trovino il pacco abbandonato davanti al negozio».